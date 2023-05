Konzert in Köln Sam Smith breitet seine Seele aus

Als um kurz vor halb elf die Flutlichter der Kölner Lanxess-Arena wieder angehen, wird den meisten der 18.000 Besuchern wohl langsam klar, dass sie weit mehr als nur ein Konzert erlebt haben. Denn: Sam Smith, nicht-binäre Person aus Großbritannien, die durch Songs wie „Stay With Me“ oder „I’m Not The Only One“ 2014 zu Weltruhm gelangte, breitete dem Publikum für fast zwei Stunden in drei Akten ihre Seele aus. So etwas Großes hat man schon lange nicht mehr gesehen. Oder um es mit den Worten eines Fans zu sagen: „War das geil, oder was?“ Doch von vorn.