Urteil am Kölner Landgericht Säugling erstickt – Haftstrafe für 31-jährige Mutter

Laut Urteil hatte die Frau, die damals in einem Frauenhaus in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) lebte, dem Säugling im August 2022 ein Kissen ins Gesicht gedrückt – das Baby erstickte. Anschließend soll sie den Leichnam in einen Kinderwagen gelegt und sich zu einem nahe gelegenen See in einem ehemaligen Tagebaugebiet begeben haben. Dort habe die Frau „eine kleine Bestattungszeremonie“ für ihre Tochter abgehalten, bevor sie versucht habe, sich selbst zu töten. Zwei Tage später wurde die Deutsche demnach mit Verletzungen von Spaziergängern auf einem Feldweg gefunden.