Flughafen fünf Stunden gesperrt : Ryanair-Maschine aus Köln/Bonn kommt in Polen von Startbahn ab

Köln/Warschau 102 Passagiere saßen an Bord einer Ryanair-Maschine vom Flughafen Köln/Bonn. In Polen kam der Flieger von der Fahrbahn ab. Der Flughafen war mehrere Stunden gesperrt.

Ein aus Deutschland kommendes Flugzeug mit 102 Passagieren an Bord ist bei der Landung auf dem polnischen Flughafen Katowice (auf Deutsch: Kattowitz) von der Landebahn abgekommen. Wie ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur PAP sagte, wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Auch an der Boeing 737-800 sei kein Schaden entstanden.

Die Ryanair-Maschine startete demnach am Dienstagabend am Flughafen Köln-Bonn und kam um 23 Uhr 55 in Katowice an, wie der Sprecher mitteilte. Die Ursache des Unfalls werde noch untersucht. Der Flughafen sei für fünf Stunden gesperrt worden, andere Flugzeuge habe man nach Krakau und Warschau umgeleitet.