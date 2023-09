„Jetzt platzen Klassen aus allen Nähten“ Rund 2000 Menschen protestieren in Köln für bessere Schulen und Kitas

Für eine Wende in der Bildungspolitik sind am Samstag in Köln nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen auf die Straße gegangen. Bei einer Kundgebung auf dem Heumarkt und einem anschließenden Zug durch die Innenstadt forderten sie ein gerechteres und inklusiveres Bildungssystem sowie eine bessere Finanzierung. Die Veranstaltung sollte noch bis zum frühen Abend dauern.