Kürbisse und Süßkartoffeln auf Acker gekippt : Riesiger Ansturm auf „krummes Gemüse“ in Köln

Riesiger Ansturm auf „krummes Gemüse“ in Köln

Köln Tonnenweise „krummes Gemüse“ kippte der Bauer Christian Fuchs auf seinem Acker bei Köln aus — gratis zum Mitnehmen, weil es sich nicht verkaufen lässt. Jetzt berichtet Fuchs von einem unerwarteten Besucher-Ansturm.

Fotos von Gemüsebergen auf einem Acker bei Köln-Merkenich in den sozialen Medien haben dem Landwirt Christian Fuchs unerwartete Besucherströme beschert. „Es waren Hunderte Menschen da“, sagte seine Ehefrau Daniela Fuchs am Sonntag unserer Redaktion.

Die Familie betreibt einen Spargel- und Erdbeerhof und hatte wie jedes Jahr tonnenweise Süßkartoffeln und Kürbisse aussortieren müssen , weil das Gemüse äußerlich nicht den Handelsnormen entsprach. Und die Besucher deckten sich mit dem „krummen Gemüse“ ein. „Wir haben nochmal nachgelegt, also wer möchte, kann kommen und sich etwas mitnehmen“, sagte Daniela Fuchs.

Der Hof entsorge schon seit 15 Jahren überschüssiges Gemüse auf dem Acker, aber in der Vergangenheit habe sich kaum jemand dafür interessiert, berichtete Landwirt Fuchs unserer Redaktion. Dieses Mal jedoch hätten Fotos von den Gemüsebergen in sozialen Medien die Runde gemacht - „und dadurch kommen auf einmal so viele Leute“.