Schifffahrt eingeschränkt Rhein-Pegelstand in Köln erreicht Hochwassermarke

Regen und Wasser aus den Nebenflüssen lassen die Wasserstände am Rhein weiter steigen. Nachdem am Pegel Köln am Dienstagmorgen die Schifffahrts-Hochwassermarke eins von 6,20 Metern erreicht wurde, stiegen die Pegelstände am Nachmittag laut dem Hochwasserportal des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen weiter an.