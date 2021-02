Einschränkungen für Schifffahrt drohen : Rhein-Hochwasser in Köln nur knapp unter kritischer Marke

Ein Radfahrer fährt am Rheinufer durch Wasser. In Köln steigt der Pegelstand, für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Der Rhein hat am Mittwochmorgen in Köln noch nicht Pegelstand von 8,30 Metern erreicht, ab dem keine Schiffe mehr fahren dürfen. Die Kölner Hochwasserschutzzentrale rechnet allerdings damit, dass die kritische Markebereits am Donnerstag überschritten wird.

Der Pegelstand lag am Mittwoch bei 8,26 Metern. Die Kölner Hochwasserschutzzentrale rechnet mit, dass die kritische Marke von 8,30 Metern aufgrund von Niederschlägen im gesamten Rhein-Einzugsgebiet noch überschritten wird, wahrscheinlich am Donnerstag. Mit einem Fallen des Wasserstandes wird ab Anfang nächster Woche gerechnet. Hundertprozentig könne man das nicht voraussagen. „Das ist Natur“, sagte eine Sprecherin der Hochwasserschutzzentrale am Mittwochmorgen.

Die Schiffe dürfen ab einem Pegelstand von 8,30 Metern nicht mehr fahren, weil die Höhe unter den Rheinbrücken zu gering wird. Mit dem Verbot soll auch vermieden werden, dass Deiche durch die von den Schiffen verursachten Wellen beschädigt werden. Faktisch würden jetzt auch schon kaum noch Schiffe fahren, sagte die Sprecherin. „Das ist nicht wie bei Autofahrern, die noch bei Dunkelgelb über die Ampel fahren. Da fährt keiner bei 8,29 Metern noch unter der Brücke durch.“

(bsch/dpa)