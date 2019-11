Leiche im Rhein geborgen : Wer ist der Tote mit der Ali-Baba-Tätowierung?

Köln Die Kölner Polizei sucht mit Fotos nach Zeugen, die einen unbekannten Toten identifizieren können, den Rettungskräfte aus dem Rhein geborgen haben.

Rettungskräfte entdeckten den den etwa 55 bis 75 Jahre alten Mann am Samstag im Bereich des Niehler Hafens im Rhein. Der 1,66 Meter große Tote hat am rechten Unterarm den Schriftzug "DJ Walter vom Ali Baba" tätowiert.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 11, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.