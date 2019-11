Tod eines Rentners im Baumarkt : Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung

Köln Nach dem Unfalltod eines Rentners in einem Kölner Baumarkt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Eine Obduktion der Leiche soll Klarheit über die Todesursache schaffen.

Der 69-Jährige war am Montag in dem Markt von umstürzenden Rigipsplatten erschlagen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, werde nun gegen unbekannt ermittelt. Zudem soll eine Obduktion des Verstorbenen weitere Auskunft über die genauen Todesumstände geben.