Kripo in Köln ermittelt: Rentner offenbar in eigener Wohnung ermordet

Rentner offenbar in eigener Wohnung ermordet

Kripo in Köln ermittelt

Köln Der 79-jährige Kölner ist im Stadtteil Deutz am frühen Sonntagmorgen tot in seiner Wohnung gefunden worden. Laut Obduktion ist er gewaltsam gestorben.

Gegen 4 Uhr bemerkten Freunde eines Nachbarn, in dem Mehrfamilienhaus auf der Neuhöffer Straße, dass die Wohnungstür des vermögenden Seniors offen stand. Die Zeugen betraten die Räume, fanden dort die Leiche und alarmierten umgehend die Polizei. Wie die Polizei mitteilte, wurde offensichtlich die Wohnung des 79-Jährigen von bislang Unbekannten durchsucht.

78-Jähriger in eigener Wohnung überfallen

Mönchengladbach : 78-Jähriger in eigener Wohnung überfallen

Raubüberfall in Hilden

Raubüberfall in Hilden : Seniorin vor eigener Wohnungstür zu Boden geschlagen und beraubt

Alle Hinweise, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer: 0221 229-0 oder per E-Mail an: poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.