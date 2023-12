Prozess in Köln Reemtsma-Entführer Drach will seine Verteidiger los werden

Köln · Drach forderte das Gericht am Freitag - dem 98. Verhandlungstag - auf, die Verteidiger zu entpflichten und das Verfahren gegen ihn einzustellen. Er ist wegen vier Raubüberfällen auf Werttransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg angeklagt.

Der Angeklagter Thomas Drach. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat seinen beiden Verteidigern im Prozess vor dem Kölner Landgericht das Vertrauen entzogen. Drach forderte das Gericht am Freitag - dem 98. Verhandlungstag - auf, die Verteidiger zu entpflichten und das Verfahren gegen ihn einzustellen. Er ist wegen vier Raubüberfällen auf Werttransporter in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg angeklagt. Weil er auf zwei Geldboten geschossen haben soll, wird ihm auch versuchter Mord vorgeworfen. Zur Begründung seines Antrags behauptete Drach unter anderem, einer seiner Verteidiger sei von der Staatsanwaltschaft „gekauft“ worden. Drach sagte zudem, dass gegen ihn eine Verschwörung laufe, die von seinem früheren Entführungsopfer Jan Philipp Reemtsma initiiert worden sei und gegen die seine Verteidiger nicht vorgehen wollten. Drach hatte den Tabakkonzern-Erben 1996 entführt und erst nach einer Lösegeld-Zahlung wieder freigelassen. Für die Tat war Drach zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

