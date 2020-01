Ärger nach „Umweltsau“-Lied : Rechte demonstrieren am Samstag vor WDR in Köln

Rechte demonstrieren am Samstag vor WDR in Köln

Köln Das „Umweltsau“-Lied des WDR schlägt weiterhin hohe Wellen. Rechte Gruppen wollen am Wochenende erneut demonstrieren. Es wird breiter Gegenprotest erwartet.

Rechte Gruppen planen am Samstag einen Aufmarsch vor der WDR-Zentrale in Köln. Um 11 Uhr will eine Rechtsaußen-Versammlung zunächst an einem Stand auf dem Wallraffplatz ihre Kritik an den GEZ-Gebühren kundtun. Dazu werden nach Polizeiangaben rund 20 Teilnehmer erwartet. Am frühen Nachmittag verlagern sich die Kundgebungen dann auf den Appellhofplatz vor das Vierscheibenhaus des WDR. Dort rechnen die Veranstalter mit rund 50 rechtsgerichteten Teilnehmern. Die Kundgebung startet um 14 Uhr.