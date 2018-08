Köln: Rechte wollen am Hauptbahnhof demonstrieren

„Köln gegen Rechts“ demonstriert am Abend am Hauptbahnhof

Köln Rechte Gruppen wollen am Abend unter dem Motto „Aufwachen, Köln!“ auf dem Breslauer Platz demonstrieren. Angemeldet wurden bis zu 100 Teilnehmer. „Köln gegen Rechts“ will sich ihnen entgegenstellen.

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz mobilisieren so genannte „Bürgerwehren“ aus dem rechten Spektrum für Dienstagabend zu einer Demo auf dem Breslauer Platz in Köln. Ihnen wollen sich Gegendemonstranten entgegenstellen - das Bündnis „Köln gegen Rechts“ ruft zur Kundgebung ab 18.30 Uhr auf. „Wir hoffen, dass die Kölner Polizei nicht ähnlich überrascht sein wird wie in Chemnitz“, sagte ein Sprecher. ‑Wir werden jedenfalls nicht zulassen, dass es in Köln zu pogromartigen Jagdszenen wie in Chemnitz kommt.“