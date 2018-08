Köln: Rechte und Linke demonstrieren am Hauptbahnhof

Köln Rechte Gruppen demonstrieren am Dienstagabend unter dem Motto „Aufwachen, Köln!“ auf dem Breslauer Platz. Angemeldet wurden bis zu 100 Teilnehmer. Das linke Bündnis „Köln gegen Rechts“ stellt sich ihnen entgegen.

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz mobilisieren sogenannte „Bürgerwehren“ aus dem rechten Spektrum für Dienstagabend zu einer Demo auf dem Breslauer Platz in Köln. Ihnen stellen sich Gegendemonstranten entgegen - das Bündnis „Köln gegen Rechts“ hat zur Kundgebung aufgerufen. Etwa 80 Teilnehmer der rechten Demonstration sind vor Ort. Auf linker Seite werden Transparente mit Aufschriften wie „Kein Bock auf Nazis! Köln bleibt bunt!“ in die Höhe gehalten. Die Stimmung ist zeitweise aufgeladen, eskaliert ist bislang aber noch nichts. Die Polizei leitet die rechten Demonstranten in einen eigens abgesperrten Bereich, um ein Aufeinandertreffen der beiden Lager zu verhindern.