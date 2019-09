Ermittlungen in Köln : Razzia gegen Fahrradhehler - Diebstahlsopfer kriegen Räder zurück

Köln Am Dienstagvormittag läuft in Köln eine Razzia gegen sieben mutmaßliche Fahrradhehler. Sie sollen Räder geklaut und an einen Zwischenhändler aus Polen verkauft haben. Einige Opfer bekommen ihre Räder am Nachmittag zurück.

Seit 7 Uhr am Dienstagmorgen durchsucht die Ermittlungsgruppe Fahrrad die Wohnungen von sieben mutmaßlichen Fahrradhehlern in den Kölner Stadtteilen Poll, Raderberg, Ehrenfeld, Merheim und Dellbrück. Die Männer sind zwischen 17 und 29 Jahre alt und stehen im Verdacht, unabhängig voneinander gestohlene Räder an einen polnischen Staatsangehörigen (49) verkauft zu haben.

Der 49-Jährige fuhr laut Polizei seit mindestens 2017 regelmäßig an den Wochenenden mit einem Transporter nach Köln, um Fahrräder anzukaufen und in sein Heimatland zu bringen. Die Übergabe erfolgte in der Nähe der Wohnanschriften der in Köln lebenden Hehler oder auf Flohmärkten.

Die Kölner Polizei hatte den zwischenzeitlich festgenommenen Beschuldigten seit längerem im Visier. Insgesamt stellten sie bei dem Mann 34 überwiegend hochwertige Fahrräder sicher. 16 davon konnten Diebstahlsanzeigen im Kölner Stadtgebiet zugeordnet werden. Die Suche nach den Eigentümern der übrigen gestohlenen Zweiräder dauert an.

(siev)