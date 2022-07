Razzia in Köln : Polizeihunde heben Drogenverstecke aus

Bei einer Razzia am Ebertplatz in Köln konnte die Polizei eine größere Menge Drogen sicherstellen. Foto: Polizei Köln

Köln Bei einer Razzia am Ebertplatz in Köln hat die Polizei eine größere Menge Drogen sicherstellen können. Polizeihunde suchten die Umgebung ab, die Beamten erteilten Platzverweise.

Bei einem am Mittwoch schlagartig durchgeführten Einsatz der Polizei Köln zur Bekämpfung der Drogenkriminalität am innerstädtischen Ebertplatz haben die Beamtinnen und Beamten, verstärkt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und mehrere Diensthunde, Cannabis, Kokain und Amphetamine in 85 Konsumeinheiten sowie ein Einhandmesser sichergestellt. Nach dem für die Betroffenen überraschenden Einsatz am Nachmittag erteilten die Polizisten Platzverweise und leiteten Strafermittlungen ein. Ein 18-jähriger Mann führte in seiner Bekleidung Cannabis und Amphetamine mit. Auch bei einer 55-Jährigen stellten die Polizisten Amphetamin sicher.