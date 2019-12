Polizei sucht Zeugen : Mann überfällt Kölner Hostel und bedroht Angestellten

Köln Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Wochenende ein Hostel in Köln überfallen hat. Er bedrohte einen jungen Angstellten mit Pfefferspray und entkam mit Bargeld.

Der Täter kam nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 23.30 Uhr in die Lobby des Hostels am Ursulaplatz in Köln. An der Rezeption soll er den Angestellten gebeten haben, Geld zu wechseln. Anschließend habe er das Gebäude wieder verlassen.