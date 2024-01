„Pink Friday 2“-Tour Rapperin Nicki Minaj spielt im Juni eine Zusatzshow in Köln

Rapperin Nicki Minaj („Barbie World“) hat für ihre „Pink Friday 2“-Tour eine Zusatzshow in Köln bekanntgegeben. Die Musikerin tritt am 4. Juni in der Stadt auf - einen Tag vor dem bereits ausverkauften Konzert in Köln, wie aus einem Post auf ihrem Instagram-Profil hervorgeht. Insgesamt kündigte Minaj 13 neue Termine an, darunter auch Zusatzkonzerte in Paris und Amsterdam. Weitere Termine sollen noch dazukommen. Tickets können ab Freitag erworben werden.