Verkehrsunfälle in Köln : Radfahrerin und Fußgänger in Ehrenfeld schwer verletzt

Bei Verkehrsunfällen in Köln wurden ein Fußgänger und eine Radfahrerin schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Köln Nach zwei Verkehrsunfällen in Köln-Ehrenfeld sind am Mittwochmorgen innerhalb von 30 Minuten ein Fußgänger und eine Radfahrerin mit Kopfverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Beim Ausweichen vor einer Fußgängerin prallte die 63-Jährige Radfahrerin mit dem Vorderreifen gegen einen Bordstein und stürzte. Dabei zog sich die Frau eine Platzwunde zu.

Gegen 8 Uhr erfasste eine fahrende Straßenbahn den 29-Jährigen Fußgänger trotz eingeleiteter Vollbremsung, als dieser unvermittelt die Bahnschienen überquerte. Durch den Aufprall kam der Mann zu Fall und wurde wenige Meter von der Bahn mitgeschleift. Der 29-Jährige erlitt eine Kopfverletzung, der 59-jährige Bahnfahrer einen Schock.

Die Ermittler werten neben Zeugenaussagen auch Videoaufnahmen und den digitalen Fahrtenschreiber der Bahn aus.

