Tote Zweijährige in Kölner Flüchtlingsunterkunft: Psychisch kranke Mutter soll ihre Tochter getötet haben

Tote Zweijährige in Kölner Flüchtlingsunterkunft

In dieser Unterkunft in Weiden geschah die Tat. (Archiv) Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Einen Tag nachdem in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Weiden ein totes Mädchen entdeckt worden war, hat die Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung der Kindsmutter in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt.

Die Mutter hatte am Montag selbst den Hinweis auf ihre tote Tochter gegeben. Sie hatte verwirrt vor der Wohnung des Kindsvaters in Köln-Mülheim gestanden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.