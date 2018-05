Köln: Prozess um vernachlässigte Hunde

Köln Sie schaffte sich zwei kleine Schäferhunde an und sperrte sie tagelang in ihr Auto - nun sollte sich eine 50-Jährige dafür vor dem Kölner Amtsgericht verantworten. Die Frau kam aber nicht zum Prozess.

In ihrer Wohnung im Kölner Stadtteil Porz-Eil waren keine Hunde erlaubt, trotzdem schaffte sich eine 50-jährige Frau zwei Schäferhundwelpen an – und kam offenbar auf die Idee, die Hunde im Kofferraum ihres Autos zu halten.

Laut Anklage waren die fünf Monate alten Hunde über einen längeren Zeitraum immer wieder in dem Auto. Fest steht, dass die Welpen an zwei Tagen im August 2016 in einer Box im Kofferraum waren. Es war heiß an diesen Tagen, bis zu 36 Grad warm. Eine Nachbarin bemerkte die Hunde und verständigte die Polizei.