Kölner Landgericht : Prozess um Raubüberfälle gegen Reemtsma-Entführer Drach beginnt

Am Kölner Landgericht beginnt der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Vor dem Landgericht Köln beginnt am Dienstagmorgen der Prozess gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach und einen mutmaßlichen Mittäter um bewaffnete Überfälle. Die Verhandlung findet unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Staatsanwaltschaft legt dem 61-Jährigen in zwei Anklagen insgesamt vier Raubüberfälle auf Geldtransporte zur Last. Wegen Schüssen auf Geldboten könnte Drach zudem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen verurteilt werden.