War es ein Auftragsmord? „Hells Angels“-Mitglied im Park erschossen – Prozess startet in Köln

In einem nahe gelegenen Park, in dem sich an dem sonnigen Nachmittag viele Menschen aufhielten und auch Kinder spielten, soll einer der Männer dann eine Schusswaffe gezogen und geschossen haben. Der 35-Jährige erlag nach Polizeiangaben im vergangenen Mai noch am Tatort den Folgen eines Kopfschusses. Das Leben der ebenfalls durch mindestens einen Schuss lebensgefährlich verletzten Frau konnten Ärzte retten.