Prozess um Bestechung in Köln: Schmiergeld für lukrative Aufträge im Sicherheitsgewerbe

Köln Zwei Geschäftsführer einer Sicherheitsfirma in Hürth bei Köln sollen durch Bestechung eines städtischen Mitarbeiters an Aufträge gekommen sein. Unter anderem ging es um die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften.

Große Wiedersehensfreude in Saal 210 des Kölner Landgerichts am Montagmorgen: Nachdem der Angeklagte Michael K. von zwei Justizbeamten in den Saal geführt wurde, hellt sich das Gesicht des 52-Jährigen auf und er grüßt strahlend in Richtung Zuschauerbereich, wo seine Unterstützer sitzen – unter anderem seine Mutter. „Mach keinen Scheiß, Mama“, sagt er später in einer Verhandlungspause zu ihr, „mir geht es gut soweit.“