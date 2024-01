Opfer in Fahrzeug umzingelt Prozess gegen 44-Jährige wegen mutmaßlichen Rachemordes

Bei der Tat, die bei Tag und auf offener Straße stattfand, sollen zahlreiche Mitglieder der Familie das Opfer in seinem Fahrzeug auf einer Kreuzung in Köln umringt, hinausgezerrt und geschlagen sowie getreten haben. Zudem sollen dem Mann Messerstiche zugefügt worden sein. Der Familienvater wurde lebensgefährlich verletzt und starb Tage später in einem Krankenhaus. Die Tat war von einer Überwachungskamera eines Cafés aufgezeichnet worden.