Besuch des israelischen Botschafters Großes Polizeiaufgebot und Demos an Kölner Uni

In der vergangenen Woche hatte es einen Farbanschlag auf die Uni gegeben, der ebenfalls im Zusammenhang mit dem Besuch des Botschafters stehen könnte. Und die Kölner Universität scheiterte am Freitag mit dem Vorhaben, einen mutmaßlich israelfeindlichen Studenten vorübergehend vom Hochschulgelände zu verbannen. Der Student hatte in den sozialen Medien einen Beitrag unterstützt, in dem die Parole „from the river to the sea“ vorkam. Die Uni hatte daraufhin ein Hausverbot für Sonntag und Montag gegen den Studenten verhängt.