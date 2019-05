„Mein Vortrag war unzulänglich“ : Priesterausbilder entschuldigt sich für Aussagen zu Homosexualität

Köln Der katholische Priesterausbilder Pater Romano Christen hat sich für abwertende Aussagen über Homosexualität entschuldigt. Er halte homosexuelle Menschen nicht für „krank“.

„Mein Vortrag war, wie ich in den letzten Tagen in vielen Gesprächen gelernt habe, unzulänglich“, erklärte Christen am Freitag in einer vom Erzbistum Köln verbreiteten Stellungnahme. „Es war nicht meine Absicht, homosexuelle Menschen zu verletzen. Sofern das doch geschehen ist, bitte ich um Entschuldigung.“ Er halte Homosexuelle nicht für „krank“ und habe das in seinem Vortrag auch so nicht gesagt.