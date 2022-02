Missbrauchsprozess in Köln pausiert : Angeklagter Priester Hans U. positiv auf Corona getestet

Der angeklagte katholische Priester hält sich im Gerichtssaal eine Mappe vor das Gesicht. Er wird wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Der Missbrauchsprozess gegen den Gummersbacher Priester Hans U. vor dem Kölner Landgericht musste am Dienstagmorgen ausfallen. Der Angeklagte, der inzwischen in Haft ist, wurde in der JVA Köln positiv auf Corona getestet.

Dies teilte der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann am Morgen mit. Man warte nun auf das Ergebnis eines PCR-Tests. „Wann es weitergehen kann, können wir noch nicht sagen“, sagte Kaufmann. Er zeigte sich aber zuversichtlich, den Prozess noch im Februar mit einem Urteil abschließen zu können. Eigentlich sollte am Dienstag eine weitere Anklage verlesen werden. Sie bezieht sich auf mutmaßliche Missbrauchsfälle der jüngeren Vergangenheit. Der 71 Jahre alte Priester steht seit November wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. Er ist angeklagt, weil er in den 1990er Jahren seine drei Nichten und 2011 ein elfjähriges Mädchen missbraucht haben soll. Im Laufe des Prozesses meldeten sich weitere mutmaßliche Opfer, die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor Gericht als Zeugen aussagten. Dabei hatte eine Zeugin von Übergriffen noch im Jahr 2019 berichtet. Das Gericht legte am Dienstag vorsorglich Termine bis März fest.

(hsr)