Virales Video aus Köln : Paketbote bringt Eheringe zu Silberhochzeit in Kirche

Köln Ein DHL-Zusteller ist mit einem Video zum Star auf der Online-Plattform TikTok geworden. Der Bote überraschte ein Brautpaar in einer Kölner Kirche mit einer speziellen Lieferung: den Eheringen.

Kangni Ayika hat als DHL-Bote schon an vielen Orten Pakete ausgeliefert. Das vergangene Wochenende dürfte ihm jedoch als besonderes Ereignis in Erinnerung bleiben: Ein kurzes Video zeigt, wie der 53-jährige Paketzusteller in gelb-rotem Poloshirt, kurzer Hose und Mundschutz eine Kirche in Köln-Porz betritt. In seiner linken Hand trägt er eine kleine Dose. Mit schnellen Schritten geht Ayika entlang der mit Besuchern besetzten Bänke zum Altar, im Hintergrund läuft feierliche Orgelmusik. Dann überreicht der Paketbote seine außergewöhnliche Lieferung an den Bräutigam: Es handelt sich um die Ringe für die Silberhochzeit des Paares. Sowohl Hochzeitsgäste als auch das Brautpaar müssen über die Aktion lachen. Winkend verabschiedet sich Kangni Ayika anschließend vom Paar.