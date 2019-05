Waghalsige Verfolgungsjagd : Porsche-Raser nach lebensgefährlicher Tour durch Köln-Deutz gestoppt

Köln Ein 25-Jähriger hat mit einem silberfarbenen Porsche Cayenne Leben und Gesundheit zahlreicher Autofahrer und Fußgänger in Köln-Deutz aufs Spiel gesetzt. Die Polizei konnte den Mann stoppen.

Passanten machten eine vorbeifahrende Polizeistreife gegen 17.30 Uhr auf den Porsche-Fahrer aufmerksam, der immer wieder mit aufheulendem Motor am Rheinufer auf und ab gefahren sein soll. Als die Beamten dem Verdächtigen mit ihrem Streifenwagen am Kennedy-Ufer entgegenfuhren und ihn anhalten wollten, stoppte er. Als die Polizisten ausstiegen, soll der 25-Jährige den Rückwärtsgang eingelgt, Vollgas gegeben haben und in Richtung Charles-de-Gaulle-Platz gefahren sein. Andere Autofahrer mussten laut Polizei stark abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Porsche zu vermeiden. Auch Fußgänger sprangen zurück oder zogen sich gegenseitig am Arm zurück.