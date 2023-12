Vor dem Landgericht Köln Polizisten vom Vorwurf der Körperverletzung im Amt freigesprochen

Das Kölner Landgericht hat fünf Polizeibeamte vom Vorwurf der gemeinschaftlichen Körperverletzung im Amt freigesprochen. „Die Beamten sind schon deshalb für die Verletzungen des Geschädigten nicht verantwortlich, weil der Einsatz rechtens war“, sagte die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsverkündung in dem Strafprozess am Mittwoch in Köln.