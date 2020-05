Er lag bewusstlos in Auto : Polizisten reanimieren 21-Jährigen am Kölner Rheinboulevard

Polizisten reanimieren 21-Jährigen am Kölner Rheinboulevard

Er lag bewusstlos in Auto

Köln Beamte der Kölner Bereitschaftspolizei haben am Samstagabend einen Mann in Deutz reanimiert. Der 21-Jährige hatte bewusstlos auf der Rückbank eines Autos gelegen.

Durch Hupen und Rufen haben die Insassen eines Autos am Samstag gegen 21.45 Uhr die Polizisten in Deutz aufmerksam gemacht. Auf der Rückbank lag bewusstlos ein junger Mann (21) aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Zwei Kommissare alarmierten einen Notarzt und begannen sofort damit, den Mann wiederzubeleben. Nach kurzer Zeit setzte seine Atmung wieder ein, wie die Kölner Polizei am Sonntag mitteilte.