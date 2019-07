17-Jähriger greift wieder und wieder an : Kölner Polizisten gewürgt und geschlagen

17-Jähriger greift wieder und wieder an

Köln In Köln sind zwei Polizisten von mehreren Männern angegriffen und geschlagen worden. Nur mit Verstärkung konnten die Beamten die Situation auflösen.

Gegen 0.30 Uhr erhielten die eingesetzten Polizisten den Auftrag, in der Parkanlage des Kaiser-Wilhelm-Rings in Köln eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern zu beenden. Bei dem Versuch den aggressivsten Beteiligten (17) von der Gruppe zu trennen, schlug dieser einem Polizisten (29) mit der Faust ins Gesicht. Zeitgleich kam ein weiterer gewaltbereiter Kölner (18) von hinten zu dem Polizisten, packte ihn, riss ihn zu Boden und würgte ihn dabei. Als der Beamte am Boden lag, trat er ihm noch gegen den Kopf. Diesen Moment nutze der 17-Jährige um wegzurennen.