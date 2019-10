Drei Männer in Gewahrsam : Polizist bei Auseinandersetzung auf Partyboot in Köln verletzt

Polizist bei Auseinandersetzung auf Partyboot in Köln verletzt

Drei Männer in Gewahrsam

Köln Weil eine Gruppe von 15 streitenden Männern ein Kölner Partyschiff nicht verlassen wollte, sollte die Polizei eingreifen. Doch die Situation eskalierte.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitagabend gegen 23 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war eine Gruppe von rund 15 Männern im Alter zwischen 22 und 25 Jahren auf dem Partyboot in Streit geraten. Als das Schiff in Köln anlegte, sollte die Gruppe das Schiff verlassen.