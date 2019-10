Kostenpflichtiger Inhalt: Kölns Polizeipräsident zu Kritik am Demo-Einsatz : „Wir würden wieder so handeln“

Foto: dpa/Fabian Strauch Polizisten kontrollieren bei einer Demonstration gegen die türkische Militär-Offensive in Nordsyrien Fahnen von Teilnehmern (Archiv).

Köln Nach Kritik am Polizeieinsatz in Köln bei der Demo gegen den Syrien-Krieg am Samstag hat sich nun Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob geäußert.