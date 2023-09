Festnahme in Köln Polizeihund fasst Einbrecher im Keller des Standesamts

Ein Polizeihund hat am Wochenende in der Kölner Altstadt am Gülichplatz einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt. Der 29-Jährige war mit seinem Werkzeug im Standesamt unterwegs und erlitt leichte Bissverletzungen, als der Hund ihn in seinem Versteck im Keller de Gebäudes entdeckte.