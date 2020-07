Journalist klagte in Köln : Fuß nach Polizeieinsatz zertrümmert – Freispruch für Beamten

Köln Ein Berliner Journalist lag nach einem Polizeieinsatz in Köln zwei Wochen lang im Krankenhaus. Nun musste sich der Gruppenleiter einer Hundertschaft wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht verantworten.

Eigentlich waren die Beamten einer Hundertschaft am 18. November 2018 schon auf dem Heimweg. Es war 2.30 Uhr in der Nacht. Sie fuhren über die Feiermeile Kölner Ringe, als der Gruppenführer Ralf P. (Name geändert) nochmal kurz stoppen wollte, weil ein quer abgestelltes Taxi sowohl den Radweg als auch den Fußgängerweg und ein Stück der Straße versperrte. So erzählt der 44-Jährige es am Dienstag im Kölner Amtsgericht.