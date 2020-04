Vorfall in Köln : Mann will Frau vergewaltigen - die schlägt ihn in die Flucht

Mann will Frau vergewaltigen - die schlägt ihn in die Flucht

Vorfall in Köln

Köln Am vergangenen Sonntag kam es im Kölner Stadtteil Nippes zu einer versuchten Vergewaltigung einer 22-jährigen Frau. Der Täter ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagmorgen (5. April) hat ein Unbekannter eine Frau (22) auf der Neusser Straße im Kölner Stadtteil Nippes angegriffen. Er drängte sie in den Flur eines Mehrfamilienhauses und versuchte sie zu vergewaltigen. Mit heftiger Gegenwehr und lauten Hilferufen gelang es der jungen Frau sich zu befreien. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Nippes. Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Hinweise auf den Angreifer geben können.