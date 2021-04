Staatsschutz ermittelt in Köln : Polizei sucht Zeugen für Überfall auf Mann mit Kippa

Staatsschutz ermittelt in Köln

Köln Ein 52-Jahre alter Mann mit Kippa ist in der Nacht zu Sonntag in der Kölner Innenstadt vermutlich Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, der Staatsschutz ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag war der alkoholisierte 52-Jährige kurz nach Mitternacht vom Friesenplatz aus zu Fuß auf dem Heimweg in Richtung Sülz, berichtet die Polizei. Gegen 3 Uhr fanden Passanten den Kölner verletzt an der Ecke Aachener Straße/Brüsseler Straße auf dem Gehweg und alarmierten Rettungskräfte.