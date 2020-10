Nach Vorfall am Hauptbahnhof : Kölner Polizei sucht mit Großaufgebot nach bewaffnetem Rollstuhlfahrer

Köln In Köln hat die Polizei am Freitag mit zahlreichen Einsatzkräften nach einem mutmaßlich bewaffneten Rollstuhlfahrer gesucht. Videoaufnahmen hätten gezeigt, dass der Mann am Nachmittag in den Hauptbahnhof gefahren sei und eine Schusswaffe gezeigt habe.

Anschließend sei er wieder weggefahren, erklärte die Polizei in der Domstadt. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.

Neben der Kölner Polizei waren den Angaben zufolge auch Kräfte der Bundespolizei im Einsatz, um den Mann im Hauptbahnhof zu suchen. Die Beamten baten um Hinweise der Bevölkerung.

(ham/AFP)