Foto-Fahndung : Wer kennt diesen falschen Hausmeister?

Düsseldorf Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch nicht identifizierten Dieb. Er soll sich Ende Juli als Reinigungskraft getarnt in ein Gebäude geschlichen und etliches gestohlen haben.

Mit den ersten Angestellten des Unternehmens soll sich der Mann in den frühen Morgenstunden in den Bürokomplex am Charles-De-Gaulle-Platz geschlichen haben. Reinigungskräften stahl der Mann einen Gebäudeschlüssel und zog sich anschließend eine Arbeitshose und einen Kittel an. In mehreren Büros brach der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand Schränke und Rollcontainer auf und erbeutete die elektronischen Geräte.