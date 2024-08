Nach Verfolgung auf der A4 Polizei stoppt in Köln vier mutmaßliche Autodiebe aus Frankreich

An einer Ampel in Köln griffen die Einsatzkräfte schließlich zu. Während sich zwei junge Männer in dem einen Wagen widerstandslos festnehmen ließen, gestaltete sich die Situation am zweiten Auto komplizierter. Nach Darstellung der Polizei rammte der 16-Jährige, der in dem Wagen saß, zunächst zwei an der Ampel stehende Fahrzeuge, um danach die Flucht anzutreten. Allerdings blieb der schwerbeschädigte SUV liegen. Fahrer und Beifahrer wurden gestellt.