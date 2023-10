Männer in Köln ertappt Polizei stoppt Taschendiebe – mehrere tausend Euro sichergestellt

Zunächst beobachteten Zivilbeamte am Samstag einen 43-Jährigen, der für seinen 51 Jahre alten Komplizen eine Tragetasche geöffnet haben soll, um einen mutmaßlich gestohlenen Rucksack darin zu verstauen. Am Sonntag sahen die Zivilbeamten dann zwei Männer im Alter von 43 und 47 Jahren, die ihren 46 Jahre alten Komplizen abgeschirmt haben sollen, während dieser in eine am Boden stehende Tasche gegriffen haben soll. Ein weiteres Duo im Alter von 49 und 37 Jahren erwischten die Zivilbeamten, als sie in eine fremde Jacke gegriffen haben sollen.