Kampagne „Ja zum Helm“ der Kölner Polizei : Es reicht nicht, ein guter Radfahrer zu sein

Köln Die Kölner Polizei appelliert mit der Kampagne „Ja zum Helm“ an die Vernunft der Radfahrer. Beamte aus den eigen Reihen erzählen von ihren Unfällen als Radfahrer, die sie ohne Helm vermutlich nicht überlebt hätten.

Markus Buckan schlug im Herbst 2013 bei einem Unfall mit dem Kopf auf der Dachkante eines Autos auf und verlor beim Sturz auf den Asphalt sein Bewusstsein. Das Auto hatte den Radfahrer in einem Kreisverkehr erfasst. Buckan war damals Leiter der Fahrradstaffel der Kölner Polizei, er brachte es jedes Jahr auf 5000 Fahrradkilometer. Der Unfall riss ihn für viele Monate aus dem Leben. Seine Kopfverletzungen waren so schwer, dass Ärzte ihn für zwei Wochen ins künstliche Koma versetzen.

„Als ich wieder wach war, hatte ich keine Kontrolle mehr über meine Emotionen“, sagt er. „In den ersten Tagen habe ich wegen jeder Kleinigkeit angefangen zu heulen.“ Seine Geistesreife war vergleichbar mit der eines Sechsjährigen. Buckan sagte ungefiltert, was er dachte und fühlte, „Diplomatie war mir völlig fremd“. Das Schlimmste war für ihn aber, dass er seine beiden Kinder nicht mehr erkannte.

Heute geht es Buckan wieder gut, seine Erinnerungen kamen zurück, der 46-Jährige hat sich vollständig von dem Unfall erholt und ist stellvertretender Leiter des Verkehrsdienstes. Und er erzählt seine Geschichte bei der Polizeiaktion „Ja zum Helm“, weil er Radfahrer zum Nachdenken anregen will. Denn ohne Helm hätte er den Unfall vor sechs Jahren nicht überlebt, das hatten die Ärzte ihm und seiner Familie deutlich gemacht.

Auf dem Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt berichten am Montag drei weitere Polizisten von Unfällen, in die sie als Radfahrer verwickelt waren. Sie alle wollen deutlich machen: Es reicht nicht aus, ein guter und erfahrener Radfahrer zu sein, um gesund ans Ziel zu kommen.