Am Halloween-Abend Polizei in Köln schießt auf 16-Jährigen

Köln · Die Polizei in Köln hat am Dienstagabend auf einen 16-Jährigen geschossen, der laut Zeugen mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben soll. Was bislang dazu bekannt ist.

01.11.2023, 09:16 Uhr

Absperrband der Polizei umgibt den Ort, an dem die Polizei in Köln am Dienstagabend, 31.10.2023 auf einen 16-Jährigen geschossen hat, der laut Zeugen mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben soll. Foto: dpa/Vincent Kempf

Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Der 16-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht und dort intensivmedizinisch behandelt worden. Es bestand keine Lebensgefahr. Am Mittwochmorgen teilte ein Polizeisprecher mit, dass der Jugendliche im Leistenbereich getroffen worden sei. Wie viele Schüsse in Köln gefallen waren, sowie weitere detaillierte Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls im Stadtteil Blumenberg wurden zunächst nicht genannt. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass der 16-Jährige mit einem Messer in der Hand hinter Passanten hergelaufen sei. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 20 Uhr. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bonn die Ermittlungen in Köln übernommen. Da es Hinweise gab, dass der 16-Jährige Alkohol und Drogen konsumiert haben könnte, wurde ihm von einem Arzt auf Anordnung der Polizei Blut abgenommen.

(dtm)