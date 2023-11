Kölner Polizei verletzt Jugendlichen durch Schuss 16-Jähriger soll auf Warnschüsse nicht reagiert haben

Die Staatsanwaltschaft wird beim Institut für Rechtsmedizin in Köln ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag geben zu der Frage, ob der Jugendliche unter Alkohol-, Betäubungsmittel- oder Medikamenteneinfluss stand. „Es werden auch Ermittlungen zur psychischen Verfassung des Beschuldigten insgesamt angestellt werden“, sagt Bremer. Der Frage, ob sich Kölner Polizeibeamte strafbar gemacht haben könnten, geht aus Neutralitätsgründen die Polizei in Bonn nach. Sie nimmt nach Angaben der Staatsanwaltschaft derzeit Zeugenaussagen von Angehörigen und weiteren Betroffenen auf und wertet Tatspuren sowie ein Video aus, das offenbar von einem Passanten gefilmt worden ist. Die Ermittlungen dauern an.