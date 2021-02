Unangemeldete Corona-Demo in Köln : Polizei löst Versammlung von Corona-Gegnern auf

Die Polizei in Köln hat eine unangemeldete Versammlung von Corona-Gegnern aufgelöst (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Köln Eine unangemeldete Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen hat am Freitag am Kölner Justizzentrum für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die rund 40 Teilnehmer hatten sich nicht an Masken- und Abstandsregeln gehalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und löste die Versammlung auf.

Die Demonstration stand im Zusammenhang mit einem zeitgleich gestarteten Prozess gegen zwei Frauen, die vor dem Amtsgericht wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angeklagt sind. Der Prozess war am Freitag geplatzt, weil die Verteidiger der Angeklagten sich trotz der vom Richter verfügten Maskenpflicht geweigert hatten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Daraufhin vertagte der Richter die Verhandlung aus Infektionsschutzgründen.

„Gegen Rechtsanwälte können keine Ordnungsmaßnahmen verhängt werden“, erläuterte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage. Der Richter könne eine Maskenpflicht zwar auch für Anwälte anordnen, aber nicht gegen ihren Willen durchsetzen.

(bsch/dpa)