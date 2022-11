Wohnungen und Imbiss durchsucht Verdacht auf Opiumhandel in großem Stil – Polizei in Köln verhaftet vier Männer

Auf die Spur kamen die Ermittler den Beschuldigten demnach bei der Auswertung von Daten aus einem dritten Verfahren. Die fünf Männer zwischen 23 und 48 Jahren sollen auch mit Kokain und Heroin gehandelt haben. Am Dienstag durchsuchte die Polizei sieben Wohnungen in Hennef, Frechen und Aachen sowie einen Imbiss in Köln. Der Verkaufswert der Drogen wird auf sieben Millionen Euro geschätzt.