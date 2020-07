Festnahme dank Videoüberwachung : Vier Männer in Köln schwer verletzt - Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Vier Männer in Köln schwer verletzt - Polizei fasst zwei Tatverdächtige

Köln Die Kölner Polizei hat am Wochenende zwei junge Männer festgenommen, die an einer Schlägerei beteiligt gewesen sein sollen, bei der die Opfer unter anderem durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt worden waren.

Bei der Fahndung nach mehreren Tatverdächtigen half der Polizei die Videoüberwachung am Friesenplatz. Dort waren am frühen Samstagmorgen vier Männer zwischen 26 und 30 Jahren durch Schläge und Tritte - unter anderem gegen den Kopf - schwer verletzt worden. Rettungskräfte fuhren die Verletzten in Krankenhäuser.