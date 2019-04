Am Kölner Hauptbahnhof festgenommen : Flüchtiger Straftäter wieder in LVR-Klinik

Köln Vier Tage war er verschwunden, nun hat ein Reisender den 67-jährigen verurteilten Gewalttäter wiedererkannt, der aus einer geschlossenen Psychiatrie in Köln geflohen war.

Ein Mann erkannte den Gesuchten am Donnerstagnachmittag in einem Zug des Regionalexpress RE 9 im Kölner Hauptbahnhof und wandte sich an Bundespolizisten.

Ein Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des gesuchten Gewalttäters. Er ist nun wieder in der LVR-Klinik in Köln, in die er am Sonntag nach einem Freigang nicht zurückgekehrt war.